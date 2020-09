Legendarisch café van Moeder Zulma staat opnieuw te koop: voorlopig geen appartementen in hart van volkswijk Kristof Vereecke

06 september 2020

09u07 0 Zelzate Het legendarische café van Moeder Zulma langs de Assenedesteenweg in het hart van de bekende volkswijk De Katte staat opnieuw te koop. De aannemer die het pand kocht, ziet om een nog onbekende reden af van zijn plannen.

Op 23 juni 2016 sloot Lydie De Vos, dochter van de legendarische cafébazin Moeder Zulma, definitief de deuren van Café De Moedige. Het was Bart Criel van Era Vastgoed Ryckaert die in november vorig jaar de eer had het pand te verkopen. Niet zomaar een pand. Het café speelde een hoofdrol in de bekroonde boeken van Eriek Verpale en Mariëtje van Eddy Wally kreeg er haar bijnaam ‘Miss Pale Ale’. Echte Katse volksgeschiedenis.

Ook architecturaal is het pand best bijzonder. Zo staat het sinds 2009 op de lijst voor onroerend erfgoed, met dat detail dat het niet beschermd is. Het hoekhuis werd opgetrokken in 1937 en is typisch voor de architectuur van het interbellum. Vooral de inkom en het dak zijn speciaal met hoeken en kantjes en een typische buisleuning tussen de geveltjes. De gevel was meer dan 80 jaar het gezicht van deze wijk.

Gentse aannemer

Een Gentse aannemer kocht het om er appartementen neer te poten, maar die ziet nu af van zijn plannen. “Over het waarom kan ik weinig kwijt”, zegt vastgoedmakelaar Bart Criel van Era Vastgoed Ryckaert. “Maar we zoeken inderdaad een nieuwe koper.” Volgens Criel is dat slechts een kwestie van tijd. “Het café zelf lijkt een vogel voor de kat, maar de locatie op de hoek van de Assenedesteenweg en de Kasteelstraat is top. Ik ben er zeker van dat we snel een nieuwe koper vinden.”