Legendarisch café van Moeder Zulma 3 jaar na sluiting eindelijk verkocht: “Eriek Verpale haalde er zijn inspiratie en ‘Mariëtje’ van Eddy Wally kreeg er haar bijnaam” Een Gentse aannemer kocht het pand vanwege zijn goede ligging Kristof Vereecke

10 november 2019

09u36 0 Zelzate Het legendarische café van Moeder Zulma langs de Assenedesteenweg in het hart van de bekende volkswijk De Katte is na meer dan drie jaar eindelijk verkocht. Het café speelde een hoofdrol in de bekroonde boeken van Eriek Verpale en Mariëtje van Eddy Wally kreeg er haar bijnaam ‘Miss Pale Ale’. Een Gentse aannemer kocht het. Wat de plannen van de aannemer zijn, is nog niet duidelijk.

Op 23 juni 2016 sloot Lydie De Vos, dochter van de legendarische cafébazin Moeder Zulma, definitief de deuren van Café De Moedige. Het was Bart Criel van Era Vastgoed Ryckaert die de eer had het pand te verkopen. “Bijzonder. Ik heb zelf een band met dit café. Iedereen die hier opgroeide trouwens. Dit café was decennia lang het kloppend hart van de volkswijk De Katte. Eriek Verpale haalde er zijn inspiratie voor zijn boeken, Mariëtje van Eddy Wally dronk hier haar dagelijkse pale-ale. Maar dat zijn maar twee van de zovele verhalen die hier geschreven werden. Tijdens de jaarlijkse Katte Kermis was het café het centrum van vijf dagen volksplezier. Het deurportaal kijkt uit op de vierweegse, het echte hart van de wijk, en was op die manier de ideale tribune voor de vele koersliefhebbers tijdens de openingskoers van de kermis. Ook de zwarte kat wordt hier nog steeds verbrand op het einde van de kermis.”

Onroerend erfgoed

Maar ook architecturaal is het pand best bijzonder. Zo staat het sinds 2009 op de lijst voor onroerend erfgoed, met dat detail dat het niet beschermd is. “Het hoekhuis werd opgetrokken in 1937 en is typisch voor de architectuur van het interbellum”, weet Bart Criel. “Vooral de inkom en het dak zijn speciaal met al die hoeken en kantjes en de een typische buisleuning tussen de geveltjes. De gevel was meer dan 80 jaar het gezicht van deze wijk.”

Vogel voor de kat

Ondanks de rijke geschiedenis en de unieke bouwstijl lijkt het café een vogel voor de spreekwoordelijke kat. “Iedereen kan zien dat het gebouw zijn beste tijd gehad heeft”, zegt Criel. “Het is echt op. Wat de plannen van de koper zijn, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk komen er appartementen, maar ook dat is nog niet zeker. De persoon in kwestie kocht het vooral voor de locatie. Eenmaal alle paperassen achter de rug zijn, zal snel duidelijk worden wat de plannen zijn.”