Leerlingen houtbewerking pimpen bib tot hippe ontmoetingsplek met paalwoning Kristof Vereecke

21 juni 2019

13u40 3 Zelzate Vorig jaar startten de leerlingen houtbewerking van het Koninklijk Atheneum met het tweede deel van de renovatie van de bibliotheek op de Chalmetlaan. In geen tijd bouwden ze de balie om tot een hippe balietoog en creëerden ze zelfs een paalwoning ‘tussen een stroom van boeken’ in de bib.

“Het resultaat is geweldig”, glunderde een tevreden bibliothecaris Steven Tanghe bij de onthulling van het project. “Te zeggen dat het begon met een pak zotte ideeën die dankzij het harde werk van de leerlingen van het KAZ uiteindelijk ook voor een groot stuk werkelijkheid zijn geworden. We hebben een groot boekenrek verwijderd. In de plaats kregen we een paalwoning met een rivier aan boeken. De balie werd omgetoverd tot een hippe balietoog. Het resultaat mag echt gezien worden.”

Missie geslaagd

De laatste weken waren de leerlingen dan ook niet weg te slaan in de bibliotheek. “Daarmee is onze missie geslaagd. We wilden meer tieners in onze bib en we kregen ze naar hier. Ik denk niet dat ze ooit gedacht hebben dat ze nog zoveel tijd in de bibliotheek zouden doorbrengen. Tijdens die tijd heb ik hen zelfs al wat grafic novels proberen te slijten”, knipoogt Tanghe. “Neen serieus, stilletjes hoop ik dat zij hier nog vaker over de vloer zullen komen. Om op te scheppen tegen hun lief en wie weet om ooit voor te lezen op hun paalwoning aan hun kinderen.”