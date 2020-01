Leerlingen gaan voor zero afval bij Sint-Laurens Kristof Vereecke

31 januari 2020

10u05 0 Zelzate De leerlingenraden van Sint-Laurens Secundair Onderwijs Zelzate en Wachtebeke organiseerden gisteren een zero-afvaldag. Een hele dag lang deden de leerlingen het zonder afval te creëren.

“We organiseren onze zero-afvaldag om het probleem rond afval in de kijker te plaatsen”, vertelt leerkracht Steven Rauc. “Het principe is eenvoudig: alle leerlingen en leerkrachten creëren een hele dag geen afval en zetten vol in op herbruikbaar materiaal. Zo adviseerde de leerlingenraad om herbruikbare drinkflessen te gebruiken en boterhammen en koeken mee te brengen in een boterhamdoos. Bovendien gingen alle drankautomaten op slot.”

En dat werkte. Meer nog het inspireerde de leerlingen de volledige speelplaats afvalvrij te maken. “Om hen wat te motiveren, voorzagen we een prijs voor de klas die het meeste afval bijeen raapte. We mogen sowieso tevreden zijn over deze eerste editie. Er komen zeker nog vele afvalloze dagen op onze school.”