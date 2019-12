Leegstand handelspanden voor het eerst in vijf jaar in dalende lijn: “Zelzate beschikt over heel wat troeven” Onderzoek van Universiteit van Gent brengt sterktes en zwaktes van handelscentra in kaart Kristof Vereecke

10 december 2019

14u13 0 Zelzate De leegstand van de handelspanden in Zelzate vertoont voor het eerst in vijf jaar een dalende trend. Dat blijkt uit cijfers van een onderzoek dat uitgevoerd werd door de Universiteit van Gent in opdracht van de Adviesraad Lokale Economie. In 2017 stond nog 10,6 % van de handelspanden in de kanaalgemeente leeg, in 2019 is dat slechts 8,4%.

Nochtans heeft 65% van de handelaars die deelnamen aan het onderzoek van de UGent de indruk dat er veel leegstand is. “We beseffen ook dat er nog werk is”, zegt schepen van Lokale Economie Isabel Dellaert (sp.a). “Maar de dalende trend is wel hoopvol. Vandaag zien we bijvoorbeeld heel veel bedrijvigheid rond de Grote Markt. Er wordt van alles bijgebouwd. Een signaal dat onze gemeente wel degelijk over heel wat troeven beschikt.”

Buikgevoel

Toch kan het volgens de lokale handelaars nog een pak beter. Zo zijn de meesten van oordeel dat het openbaar domein in de kanaalgemeente geen uitstraling heeft en dat het slecht onderhouden wordt. Troeven zijn dan weer de vele gratis parkeerplaatsen, de vlotte bereikbaarheid en het gevarieerde winkelaanbod, op uitzondering van de wildgroei aan nachtwinkels na. “Het onderzoek bevestigt voor een groot stuk ons buikgevoel”, weet Isabel Dellaert. “Onze handelscentra kunnen inderdaad fraaier. Als nieuw gemeentebestuur doen we er alles aan om onze gemeente zo aantrekkelijk en gezellig mogelijk te maken. Het bewijs is dat we dit jaar 10.000 euro extra geïnvesteerd hebben in kerstverlichting, maar daar mag het niet bij blijven. Ook de rest van het jaar willen we inzetten op een fraaier Zelzate. “

Goed ondernemen

Het onderzoek bewijst daarnaast dat het nog wel degelijk goed ondernemen is in Zelzate. Zo zag 5% van de handelaars in de kanaalgemeente zijn zaak de afgelopen drie jaar sterk vooruitgaan, 36 % kende een lichte groei en 35 % bleef stabiel. 23% zag zijn zaak achteruit boeren en slechts 1% kende zwarte sneeuw. 54% van de handelaars die deelnamen aan het onderzoek is tegen een blauwe zone. Een hot issue in Zelzate dat ook binnen de gemeenteraad leeft. Zo werd ooit voorgesteld een blauwe zone in te voeren op de Grote Markt om het lang parkeren tegen te gaan. De gemeente heeft ook nog werk om de Zelzaatse Kadobon te promoten. Momenteel aanvaardt slechts 39% van alle handelaars de bon.

Conclusie: Zelzate krijgt een goed rapport van de lokale handelaars, maar wil het ooit onderscheiding halen, moet er nog een stevig tandje bij gezet worden.