Lattenbodem verdwenen tijdens verhuis: “Breng hem alstublieft terug” Wouter Spillebeen

06 januari 2020

22u49 0 Zelzate In de Leegstraat in Zelzate is de lattenbodem van een alleenstaande moeder (30) zondag gestolen terwijl de vrouw aan het verhuizen was. Ze roept de persoon die de lattenbodem meenam op om die terug te plaatsen.

“Ik ben volop bezig met een verhuis en had de elektrische lattenbodem buiten tegen de gevel gezet”, vertelt de alleenstaande moeder van twee kinderen van acht en drie. “Ik ging intussen naar binnen om nog een paar dingen klaar te leggen in afwachting van de verhuiswagen. Toen ik buiten kwam, was de lattenbodem weg.”

Op facebook plaatste de vrouw een oproep aan de persoon die de bodem meenam. “Wil u het alstublieft terugbrengen? Ik heb nu echt geen geld op overschot om een nieuwe te kopen”, schrijft ze. “Het was echt een dure lattenbodem.” Omdat het mogelijk is dat de persoon ten onrechte dacht dat de lattenboden te geef werd aangeboden, geeft de vrouw hem of haar de kans om eerlijk te zijn. “Ik geef de hoop niet op”, zegt ze.