Lagere scholen goed gestart na coronaverlof Kristof Vereecke

18 mei 2020

14u26 0 Zelzate In Zelzate zijn de lagere scholen na het zogenaamde coronaverlof goed gestart. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) ging zich deze ochtend samen met enkele leden van zijn college vergewissen van de situatie bij gemeentelijke basisschool De Krekel.

Daar hervatten zo’n 120 leerlingen vandaag de lessen. Meuleman moest wel eerst grondig zijn handen wassen vooraleer hij de schoolgebouwen mocht betreden. “Niet meer dan normaal”, glimlachte hij van achter zijn mondmasker. “Onze kinderen zijn hier in goede handen. Ons Krekelteam heeft de afgelopen weken keihard gewerkt om onze leerlingen vandaag in de beste omstandigheden te ontvangen. Dat is wonderwel gelukt.”

Ook de Sint-Laurensscholen startten deze ochtend. Bij gemeentelijke basisschool Sint-Laurens Centrum werd er voor gekozen om enkel het eerste en het tweede leerjaar op te starten. Dat zorgde voor wat frustratie bij enkele ouders. “Waarom alle andere zesdejaars van Zelzate wel en onze kinderen niet?”, vroegen ze zich luidop af. De directie verdedigt zich met het feit dat de betrokken leerkrachten tot de risicogroep behoren en dat gezondheid van zowel kinderen als onderwijzend personeel ten allen tijde voorop staat.

Al bij al mag Zelzate terugblikken op een geslaagde tweede ‘eerste schooldag’.