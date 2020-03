Laatstejaars Koninklijk Atheneum trappen honderd dagenweek af Kristof Vereecke

02 maart 2020

18u31 0 Zelzate De laatstejaars van het Koninklijk Atheneum zijn vandaag gestart met hun traditionele honderd dagenweek. Elke dag staat in teken van een ander thema.

Vandaag kwamen de laatstejaars allemaal in pyjama naar school en startte de dag met een sessie ochtendgymnastiek. “Elke dag proberen we iets leuk te doen om van deze week iets onvergetelijk te maken”, zegt Elias Cathelijn van studentenvereniging Pionier. “Vandaag was dat een pyjamadag, morgen is het thema ‘Los Marginalos, woensdag Grease en donderdag gaan we voor het thema ‘Chic en Peaky Blinders’.” De studenten maken van de honderd dagenweek ook gebruik om af en toe op stap te gaan. “Donderdag gaan we naar de musical Daens en vrijdag gaat het richting Efteling. Uiteraard in onze opvallende zelfontworpen rode truien!”, weet Elias Cathelijn. Als dat maar goed komt.