Laat het visseizoen maar starten: 2.500 kilo extra vis op gemeentelijke visvijver en visvoerautomaat naast gemeentehuis Kristof Vereecke

26 april 2020

14u46 0 Zelzate Er zit 2.500 kilogram extra vis op de gemeentelijke visvijver naast het gemeentehuis. De vis is afkomstig uit de Wachtebeekse Sint-Elooipolder. Daar moest hengelclub ‘Het Loze Vissertje’ zijn viswater verlaten na een visverbod van het Agentschap Bos en Natuur. Om de vissport nog een extra duwtje in de rug geven, opende hengelsportzaak ‘Het Loze Vissertje’ een visvoerautomaat die 24 op 24 beschikbaar is.

Heel wat hengelsportvissers tellen de dagen af naar 4 mei, dan mag er officieel opnieuw gevist worden in ons land. Eén van de plekken om dat dezer dagen te doen is ongetwijfeld de gemeentelijke visvijver in Zelzate. Daar zit sinds vorige week 2.500 kilogram extra vis in het water, goed voor een waarde van om en bij de 10.000 euro aan vis. Een geschenk van hengelsportvereniging Het Loze Vissertje.

“Na problemen met het Agentschap Natuur en Bos mochten we ons viswater in de Wachtebeekse Sint-Elooipolder niet meer uitbaten”, vertelt Nathalie Guldemont van de gelijknamige hengelsportzaak. “Een streep door de rekening van al onze leden, maar ook voor onze club. We hebben jaren zwaar geïnvesteerd in dat water.” Om die investering te vrijwaren, besliste de hengelsportvereniging na overleg met de gemeente Zelzate 2.500 kilogram vis over te brengen van de Sint-Elooipolder naar de gemeentelijke visvijver. “Een werkje dat uitgevoerd is door een gespecialiseerde firma. Om geen grote volkstoeloop te creëren, zijn we in alle discretie te werk gegaan.”

Aas uit de muur

Ondertussen zwemt er 2.500 kilogram extra vis op de gemeentelijke visvijver. “Veel van onze klanten kunnen nu al niet wachten tot 4 mei”, weet Nathalie. Om hen zo goed mogelijk te bedienen plaatste de winkel een visvoerautomaat. “Een ideetje dat al leefde voor de coronacrisis. In onze regio wonen heel wat ploegwerkers, die overdag niet altijd tijd hebben om naar de winkel te komen. Om hen toch nog te kunnen bedienen, openen we nu een automaat. Tijdens deze crisis is het dan weer een manier om toch nog wat verkoop te hebben. In Nederland mag wel nog gevist worden. Heel wat van onze Nederlandse klanten leggen met veel plezier een fietstochtje in naar Zelzate om hun aas uit de muur te halen.”