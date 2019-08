KVV zoekt nog jeugdtrainer U10 provinciaal zkt. coach Kristof Vereecke

07 augustus 2019

13u57 0 Zelzate KVV Zelzate heeft nog steeds één openstaande vacature voor een jeugdtrainer. Door de gestage groei lanceerde de club in mei al eens een oproep.

“Die viel niet in dovemansoren. Alle ploegen kunnen starten in wat ons twaalfde seizoen als fusieclub moet worden, idealiter hebben we er echter nog graag een extra jeugdtrainer bij voor onze U10 provinciaal”, klinkt het in een persbericht. Heb je interesse of ken je iemand die interesse kan hebben? Stuur een mail naar Jens Pauwels, de jeugdverantwoordelijke via tvjo@kvv-zelzate.be.