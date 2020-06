KVV Zelzate spreekt zich uit tegen racisme Kristof Vereecke

18 juni 2020

11u36 3 Zelzate “Onze club blijft neen zeggen tegen racisme”, klinkt het op het officiële Facebookaccount van voetbalclub KVV Zelzate. De groen-witten willen duidelijk een sterk statement maken.

KVV Zelzate neemt zijn sociale rol duidelijk ernstig. “De voetbalsport, die mensen verbindt, is te mooi om zich te laten vernietigen door dergelijk verwerpelijke handelingen. De club zal hard optreden tegen elke vorm van racisme”, staat te lezen in een statement.

Het is niet de eerste keer dat de groen-witten oproepen voor meer samenhorigheid in hun gemeente. Zo voerde de club ook al actief actie tijdens de week tegen pesten. Ook in de strijd tegen het coronavirus lanceerde de club een aantal filmpjes voor meer solidariteit. “We willen een club zijn van iedereen voor iedereen.”

KVV Zelzate speelt volgend jaar in de tweede afdeling Voetbal Vlaanderen.