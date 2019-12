KVV Zelzate roept gemeentebestuur in open brief aan voetbalouders op om werk te maken van nieuw jeugdcomplex “Het kan niet bij constructieve gesprekken blijven” Kristof Vereecke

05 december 2019

18u12 0 Zelzate In een open brief aan de voetbalouders van KVV Zelzate roept het bestuur van de voetbalclub het gemeentebestuur op om werk te maken van een nieuw jeugdcomplex. De reden van de brief zijn nieuwe problemen met de boiler in de kleedkamers waardoor er koud water uit de douchekraan komt na de training.

KVV Zelzate boert goed. De groen-witten staan momenteel fier aan de leiding in derde amateur en de club telt honderden jeugdspelers. Wie de accommodatie van KVV ziet, zou niet vermoeden dat er wekelijks nationaal voetbal gespeeld wordt. Het gemeentebestuur koestert nochtans al jaren plannen voor een nieuw voetbalcomplex op de zogenaamde Zelzate Zuid-site. Volgens KVV Zelzate komt er maar geen schot in de zaak. Nieuwe problemen met de boiler in de kleedkamers van het B-complex lijken nu de spreekwoordelijke druppel te zijn. In een open brief aan de voetbalouders roept de club het gemeentebestuur op om werk te maken van een nieuw jeugdcomplex. “Het B-complex is eigendom van de gemeente, maar toch ontlopen we als club onze verantwoordelijkheid niet en investeerden we vorig jaar in een nieuwe boiler. Recent nog hebben we ook de tweede boiler gereviseerd. Het kostenplaatje voor onze club loopt ondertussen op tot 10.000 euro. We zijn meer dan ooit vragende partij voor een nieuw complex. Een dossier dat al meer dan vijf jaar loopt”, klinkt het.

Verkaveling

Schepen van Sport Luc Van Waesberge (sp.a) begrijpt de verzuchtingen van KVV. “Ook wij willen met dit dossier landen. Alleen zijn we afhankelijk van bouwgroep Huyzentruyt die zijn plannen voor de verkaveling op het bestaande B-complex moet kenbaar maken. Iedereen weet wat onze visie is, nu is het aan hen. Zonder die plannen kunnen we ook niet starten met de ontwikkeling van de nieuw recreatiesite op Zelzate-Zuid. Beide dossiers zijn met elkaar verbonden. Vorige week hebben we nog een brief geschreven om duidelijkheid te scheppen in het dossier. Hopelijk komt die er ook snel.” “We begrijpen dat het nieuwe bestuur zich moet inwerken, maar er mag stilaan schot in de zaak komen. Het kan niet blijven bij constructieve gesprekken”, besluiten ze bij KVV Zelzate. Wordt ongetwijfeld vervolgd.