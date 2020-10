KVV Zelzate coronavrij richting Lommel Kristof Vereecke

10 oktober 2020

17u17 2 Zelzate Geen positieve coronatests bij de spelers en technische staf van KVV Zelzate vlak voor de belangrijke bekermatch tegen SK Lommel. Als KVV erin slaagt nog een rond verder te bekeren, wacht een ploeg uit de Jupiler Pro League.

Het was 1B-ploeg SK Lommel die er op stond dat alle spelers en de volledige technische staf van KVV Zelzate getest werden op corona. De Limburgse satellietclub van Manchester City stond zelfs in voor de kosten van de tests. De clubleiding van KVV Zelzate liet nu zelf weten dat er geen positieve tests zijn bij de spelers van KVV. Ze kunnen met andere woorden morgen op volle oorlogssterkte richting Limburg. “Een historische match in de geschiedenis van onze club”, zegt voorzitter Stefaan Luca. “Als we nog een ronde verder kunnen bekeren zou het pas echt een droom worden. Dan loten we mogelijk een G5-ploeg.” Aan motivatie zal het zondag alvast niet ontbreken. “Hopelijk mag ik morgen in de late namiddag een bakje bier leveren in de bezoekende kleedkamer”, besluit de fiere voorzitter.