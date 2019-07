KVV Zelzate begint eigen Youtube-kanaal “Betrokkenheid supporters nog vergroten” Kristof Vereecke

09 juli 2019

11u26 0 Zelzate Voetbalclub KVV Zelzate begint een eigen Youtube-kanaal. Op die manier wil de derde amateurklasser zijn supporters een blik achter de schermen gunnen.

“Bedoeling is om er filmpjes van trainingen, evenementen en wedstrijden te delen”, zegt de club die ook al actief is op Twitter en Facebook. “We hechten veel belang aan de betrokkenheid van onze supporters. Een eigen Youtube-kanaal hoort daarbij.” Nu kan je er onder andere nagenieten van de gewonnen finale van de U17 in de jeugdcup. “We willen ons aanbod stelselmatig uitbreiden.” Op 28 juli staat voor de groen-witten de eerste ronde van de Croky Cup op de agenda tegen FC Edeboys. Op 1 september hervat KVV de competitie op eigen terrein tegen KFC Eppegem.