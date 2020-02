KVV-voorzitter Stefaan Luca slaakt noodkreet: “Getalm rond Zelzate-Zuid remt groei van onze club” Kristof Vereecke

17 februari 2020

07u22 4 Zelzate KVV Zelzate-voorzitter Stefaan Luca wil dat er snel een doorbraak komt in het dossier rond Zelzate-Zuid. “Je kan niet blijven onderhandelen. Het ontbreken van een deftig jeugdcomplex remt de groei van onze club af. Normaal gingen we volgend jaar interprovinciaal voetbal spelen met onze jeugd, maar op onze huidige terreinen in de Verbroederingslaan gaat dat gewoon niet”, klinkt het. Luca roept alle betrokken partijen op om knopen door te hakken. “Zo weten we waar we staan.”

KVV Zelzate ging gisteren met een vooroorlogse 0-8 winnen op Bornem. De groen-witten staan met twee matchen minder dan de dichtste achtervolger nog steeds op kop in derde amateur. Momentum heet zoiets. Toch kan KVV-voorzitter Stefaan Luca niet 100% tevreden zijn. “Na 14 maanden met een nieuwe politieke bestuursploeg had ik toch verwacht dat we verder gingen staan in het dossier van Zelzate-Zuid”, zucht Luca. “Onze club snakt naar een nieuw onderkomen voor de jeugd. De huidige accommodatie in de Verbroederingslaan is simpelweg niet meer van deze tijd. Aftandse kleedkamers, koude douches,…. Elke week krijgen we af te rekenen met ontevreden ouders en bezoekers. We zijn dat beu. Vandaag winnen we met 0-8 op Bornem en toch zou ik één transfer doen: hun accommodatie.”

Interprovinciaal voetbal

Luca doet een oproep aan alle betrokkenen in het dossier rond Zelzate-Zuid. “Ik verneem dat de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappij en een private ontwikkelaar aan het onderhandelen zijn en dat ze er niet meteen uitkomen. Ga samen aan tafel zitten mensen! Doe het voor de Zelzaatse jeugd. Toen ik zeven jaar geleden voorzitter werd, was onze accommodatie in de Verbroederingslaan afgeschreven, het is er niet beter op geworden. We gingen ons dit jaar inschrijven voor interprovinciaal voetbal, maar moeten daar simpelweg van afzien. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste onze fierheid als club. Je moet eens naar ploegen als Temse of Turnhout gaan kijken. Wij zijn beschaamd als we die mensen bij ons moeten ontvangen. Ten tweede is er de audit van de voetbalbond. Met dit complex is een goed rapport een utopie.”

Verliezen talent

Luca gaat nog een stap verder. “Het getalm rond Zelzate-Zuid remt de groei van onze club. De betere spelers trekken weg of komen niet en kiezen voor clubs als Gent-Zeehaven. Daar hebben ze misschien geen betere jeugdtrainers, maar wel een jeugdcomplex. We verliezen talent. Ik roep alle betrokken partijen op knopen door te hakken. Gaat Zelzate-Zuid niet door? Goed voor ons, maar investeer dan in de Verbroederingslaan. De voetballende jeugd in Zelzate heeft lang genoeg gewacht.”

A-complex

Over het A-complex en de eerste ploeg maakt Stefaan Luca zich geen zorgen. “De licentie voor volgend jaar is in orde en ook de verstandhouding met de Broeders van Liefde is goed. We kunnen promoveren. Als was dat voor dit seizoen zeker nog niet onze ambitie. We staan momenteel verder dan voorzien. We zijn bij een eventuele promotie als club bereid zelf te investeren in een nieuwe tribune. Wij hebben misschien niet het grootste A-complex van de reeks, maar wel één van de gezelligste van de reeks. Ook dat mag gezegd.”