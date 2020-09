KVV verwacht stormloop op tickets voor match tegen Lokeren/Temse: “Voorlopig maximum 400 supporters en enkel tickets via voorverkoop” Kristof Vereecke

16 september 2020

11u18 0 Zelzate Wie tickets wil voor de eerste competitiethuismatch van KVV Zelzate op 27 september tegen de nieuwe fusieclub Lokeren/Temse, belooft er snel bij te moeten zijn. Zo mag KVV Zelzate door de coronaregels voorlopig maar 400 toeschouwers toelaten en worden tickets enkel in voorverkoop aangeboden.

Donderdag start de voorverkoop voor de wedstrijd tussen KVV Zelzate en Lokeren/Temse van 27 september. Beide supportersclans leven enorm toe naar de match. Zo heeft de nieuwe fusieclub Lokeren/Temse ook heel wat trouwe supporters uit Zelzate. Dat heeft alles te maken met het feit dat The Yellowbrothers, de populaire supportersclub van de nieuwe fusieclub, zijn thuisbasis heeft in Zelzate en dat Lokeren elk jaar zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen speelde op Zelzate.

KVV verwacht dan ook dat het storm zal lopen voor tickets. “Deze match had voor onze club een absolute hoogdag moeten zijn, om van de inkomsten maar te zwijgen”, klinkt het bij KVV. “We mogen helaas maar 400 supporters toelaten. Al probeert de gemeente momenteel nog goedkeuring te krijgen bij volksgezondheid om dat aantal uit te breiden naar 650 supporters.”

Enthousiasme groot

Bij The Yellowbrothers is het enthousiasme groot. “We willen Zelzate wit-geel-zwart kleuren!”, klinkt het op hun Facebookpagina. Momenteel is wel nog niet duidelijk hoeveel tickets de supporters van Lokeren/Temse krijgen. Verwacht wordt dat de plaatsjes duur zullen zijn. “We zullen instaan voor een eerlijke verdeling van de gekregen tickets onder alle supportersclubs en bij uitbreiding supporters, dit volgens de principes die eerder werden toegepast bij ticketschaarste”, zegt Kevin Bruggheman van The Yellowbrothers.

Tickets kosten 15 euro. Supporters van KVV kunnen donderdag 17 september tussen 19 en 20.30 uur tickets kopen in de kantine B-complex in de Verbroederingslaan. Ook op zaterdag voorziet KVV een eventuele verkoop van 10 tot 11.30 uur en van 14 tot 15.30 uur. Betalende abonnees krijgen sowieso voorrang.