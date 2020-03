KVV schrijft Zelzaatse voetbalgeschiedenis zonder te spelen: “Als deze coronacrisis achter de rug is, spreken we af in de Patronagestraat voor een groot voetbalfeest!” Kristof Vereecke

27 maart 2020

16u50 0 Zelzate “Emotioneel, overgelukkig, fier!” KVV-voorzitter Stefaan Luca wist vanmiddag met zijn geluk geen blijf. Zonder te spelen beukte zijn club de deuren naar tweede amateurklasse open. Zelzaatse voetbalgeschiedenis! “Uiteraard hadden we deze historische titel liever op het veld gevierd met onze supporters. Maar ik kan iedereen geruststellen: we gaan deze titel samen vieren als deze verschrikkelijke crisis achter de rug is. Voetbal is nu even bijzaak, maar gans de KVV-famillie mag deze middag even heel erg trots zijn!”

Voetbal Vlaanderen heeft een dikke streep getrokken onder het amateurvoetbal in ons land. De competitie 2019-2020 wordt omwille van de coronacrisis definitief stopgezet. Kampioenen, promovendi en degradanten zullen worden bepaald op basis van de huidige rangschikking en dus mag KVV Zelzate opnieuw een titel vieren. Twaalf jaar geleden, vlak voor de fusie van SLV en FC Zelzate, moesten de Zelzaatse voetballiefhebbers het stellen met zondagmiddagen in de kelder van het provinciale voetbal. Na de fusie en onder het bewind van sterke man Stefaan Luca, ooit de fiere kapitein van SLV Zelzate, maakten de groen-witten een steile opmars door. Met als absolute hoogtepunt de titel in derde amateurklasse vandaag. “Het eerste wat ik gedaan heb is bellen met Bernard Seghers, de voorzitter van onze sportieve cel. Ik ga niet wegsteken dat het emotioneel was. Schrijf maar op: ik ben emotioneel, overgelukkig en fier”, zegt voorzitter Stefaan Luca.

Ambitieus

Of Luca dit ooit had durven dromen na de fusie? “De titel in eerste provinciale was al heel mooi, maar dit tart voorlopige alle verbeelding. Al weet iedereen die me kent dat ik een ambitieus man ben en ik zal ook in de toekomst ambitie blijven tonen. Deze club is financieel bijzonder gezond, heeft een trouwe achterban en een goede jeugdwerking. Alles is er om nog meer te groeien.”

Ik ga niet wegsteken dat we andere pistes bewandelen rond een nieuw voetbalcomplex. Het huidige contract met de Broeders van Liefde voor ons A-complex loopt af. Ik weet niet of het nog nuttig is te investeren in een nieuwe tribune of een kantine. Misschien moeten we met deze club wel over de grenzen durven kijken. Ik sluit momenteel niks uit. Stefaan Luca

Nieuwe pistes rond voetbalcomplex

Alles behalve de accommodatie. Vorige maand slaakte Stefaan Luca nog een noodkreet in deze krant om snel een doorbraak te forceren in het dossier rond Zelzate-Zuid. “Je kan niet blijven onderhandelen”, klonk het. “Het ontbreken van een deftig jeugdcomplex remt de groei van onze club af. Normaal gingen we volgend jaar interprovinciaal voetbal spelen met onze jeugd, maar op onze huidige terreinen in de Verbroederingslaan gaat dat gewoon niet”. Luca lijkt de hoop ondertussen opgegeven te hebben. “We kunnen niet blijven wachten. Zonder een steen te werpen naar het gemeentebestuur, maar we moeten voort. Ik ga niet wegsteken dat we andere pistes bewandelen rond een nieuw voetbalcomplex. Het huidige contract met de Broeders van Liefde voor ons A-complex loopt af. Ik weet niet of het nog nuttig is te investeren in een nieuwe tribune of een kantine. Misschien moeten we met deze club wel over de grenzen durven kijken. Ik sluit momenteel niks uit.”

Sporting Lokeren

Rest nog het hardnekkige gerucht over een fusie met Sporting Lokeren. “Laat ons nu niet te veel aan extra sportieve zaken denken, maar vooral genieten. Ik richt me tot onze supporters en de volledige KVV-familie: als deze coronacrisis achter de rug is, spreken we af in de Patronagestraat voor een groot voetbalfeest! Mijn gedachten zijn bij de vele slachtoffers van dit verschrikkelijke virus, maar de Zelzaatse voetbalfamilie heeft vandaag het recht heel erg trots te zijn.”