KVV oefent tegen Lokeren, AA Gent en Club Brugge Spelers en supporters mogen hun borst nu al nat maken Kristof Vereecke

22 mei 2019

13u06 0 Zelzate De spelers en supporters van voetbalclub KVV Zelzate, dat uitkomt in derde amateurklasse, gaan een onvergetelijke voorbereiding tegemoet. Zo oefenen de groen-witten dit jaar zowel tegen Sporting Lokeren, AA Gent als Club Brugge.

De wedstrijd tegen Sporting Lokeren is al sinds jaar en dag een klassieker in Zelzate. Het is voor beide ploegen vaak de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. De match vindt dit jaar plaats op 16 juni om 16 uur op het A-terrein van KVV Zelzate in de Patronagestraat.

Mance

Op 22 juni verwelkomt KVV de buren van KAA Gent. Hoewel beide clubs met café The Century een supporterslokaal delen op de Grote Markt, is het jaren geleden dat de Buffalo’s nog eens te gast waren in Zelzate. Voor de vele supporters van beide clubs ongetwijfeld een hoogdag. Zeker omdat ene Mance Seghers, verkozen tot Buffalo van de eeuw, doelman was bij beide clubs. Seghers begon in 1944 als doelman bij het toenmalige SLV Zelzate en werd in 1949 weggeplukt door de Buffalo’s. Daar bouwde hij een internationale carrière uit. Zo verdedigde de goedaardige reus met de eeuwige ‘klakke’ meerdere keren het doel van onze Rode Duivels. In 1959 greep hij nipt naast de Gouden Schoen. In 2003 werd Seghers verkozen tot ereburger, in 2013 kreeg hij ook zijn eigen straat in Zelzate. De match begint om 14 uur.

Erkenning

Op 25 juli komt ook Club Brugge nog langs in de Patronagestraat met een selectie van beloften en U19. Deze wedstrijd begint om 19.30 uur. “We zijn bijzonder trots dat we deze clubs naar Zelzate kunnen halen”, klinkt het bij het bestuur van KVV. “Het is een enorme erkenning voor de weg die we de afgelopen jaren als club aflegden. Voor onze spelers is het bovendien een fantastische mogelijkheid om zich te meten met de top van ons nationaal voetbal.”