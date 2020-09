KVV-Lokeren Temse volledig uitverkocht, facebookevent roept Lokeren-supporters op toch massaal af te zakken: “We bestormen KVV

Kristof Vereecke

21 september 2020

22u26 0 Zelzate De voetbalwedstrijd tussen KVV Zelzate en de nieuwe fusieclub Lokeren-Temse is volledig uitverkocht. Slechts 400 gelukkigen, voornamelijk thuissupporters, kunnen de match bijwonen. Op Lokerse supportersfora wordt opgeroepen zondag toch massaal naar Zelzate af te zakken.

“We hebben er alles aangedaan om het bezoekersaantal van 400 op te mogen trekken naar 650, maar we kregen te horen dat het aantal beperkt blijft tot 400 supporters”, communiceerde KVV Zelzate vanavond . De club organiseerde vooraf al een voorverkoop waarbij alle 400 tickets vlot de deur uitgingen. Uiteraard bijna uitsluitend naar Zelzatenaren. Onder die Zelzatenaren hoogstwaarschijnlijk wel wat Lokeren-supporters, toch blijft het grootste stuk van de tricole-aanhang teleurgesteld achter. Zeker omdat Lokeren een traditie heeft in Zelzate. Zo wordt al jaren een oefenwedstrijd tussen de twee clubs georganiseerd bij aanvang van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voor veel Lokeren-supporters staat Zelzate dan ook synoniem met de eerste grote afspraak met hun geliefde ploeg. De teleurstelling is navenant.

Vuil spel

Op sommige Lokerse supportersfora werd vanavond opgeroepen om massaal naar de Zelzaatse Patronagestraat af te zakken, tickets of geen tickets. Er circuleert zelfs een facebookevent ‘Zonder ons geen match! We bestormen KVV Zelzate’. “KVV verkocht snel al zijn tickets en laat nu geen bezoekende supporters toe. Dit vuil spel, na jarenlang de Zelzaatse clubkas te spijzen, pikken we niet! Lokeren heeft onze aanmoediging nodig. Iedereen present aan het stadion! We are Lokeren!”, klinkt het op facebook.

Kalmte

Of het ook zover komt, is maar de vraag. Voorlopig zijn nog maar 13 personen van plan de oproep te volgen, 32 zijn geïnteresseerd. Bovendien heeft Sporting-Lokeren in Zelzate met ‘The Yellowbrothers’ en ‘De Voskes’ twee supportersclubs die niet echt bekend staan vanwege hun slechte bedoelingen. Kevin Bruggheman van The Yellowbrothers denkt dan ook dat het wel zo geen vaart zal lopen. “Er zijn een aantal supporters ontevreden, maar dat heb je altijd in de huidige tijden. Zonder covid werd de match zeker voor meer dan duizend man gespeeld. Als Yellowbrothers willen we in ieder geval oproepen tot kalmte in deze moeilijke tijden. We distantiëren ons van elke oproep tot geweld.”