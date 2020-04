KVV Ladies in de bres voor vzw Lichtpunt Kristof Vereecke

08 april 2020

08u44 2 Zelzate De KVV Ladies zamelen momenteel voedsel in voor de voedselbank van vzw Lichtpunt. “Het minste wat we kunnen doen in tijden van coronacrisis”, klinkt het.

Een tweetal weken geleden lanceerde de vzw Lichtpunt een oproep naar voedsel voor zijn voedselbank. Door de coronacrisis en het hamstergedrag van heel wat mensen zijn er bijna geen overschotten in de winkels, waardoor ook de voedselpakketten onder druk komen te staan. Een oproep die niet in dovemansoren viel. Zo beslisten de KVV Ladies vzw Lichtpunt te helpen. “We doen als ploeg een inzameling om de zwakkeren in onze gemeente te helpen. Bedoeling is pakketten samen te stellen die we dan kunnen overhandigen aan vzw Lichtpunt voor bedeling aan hun klanten. Iedereen heeft vast wel wat in de kast staan. Denk aan droge voeding, pasta, rijst, boter, bloem, conserven…", klinkt de oproep.

Zelzatenaren die de KVV Ladies willen steunen kunnen hun giften afleveren in de Armand Seghersstraat 8 of Denderdreve 91. Wie liever een financiële bijdrage doet, kan dit via rekeningnummer BE42 9809 2419 8954. “Het bedrag wordt volledig aan de mensen van lichtpunt geschonken voor de aankoop van voeding”, besluiten de KVV Ladies.