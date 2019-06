KVV’ers scoren met U13-Cupploeg Zelzatenaren thuis op prestigieus voetbaltornooi Kristof Vereecke

14u08 4 Zelzate De U13Cup-ploeg kaapte afgelopen weekend de veertiende plaats weg tijdens het prestigieuze jeugdvoetbaltornooi in Bassevelde. In hun rangen maar liefst vijf leden van KVV Zelzate.

Met trainer Lorenzo Lammens, afgevaardigde Patrick Schoolmeesters en spelers Joshua De Rycke, Rune Migom en Luigi Volpini was KVV Zelzate goed vertegenwoordigd in Bassevelde. FC Kia Teheran won het toernooi. Daarmee kregen ze in Bassevelde voor de eerste keer een Aziatische winnaar. De Iraniërs haalden het in de finale van Atletico Madrid. RSC Anderlecht zette PSV Eindhoven opzij in de kleine finale. Ook voor de lokale U13Cup-ploeg was er bescheiden succes. Zo behaalden ze de veertiende plek dankzij een overwinning tegen het Amerikaanse Crossfire Premier FC. De overwinning werd gevierd alsof het om toernooiwinst ging. “Ik ben bijzonder trots op mijn jongens”, glunderde Lorenzo Lammens kort na de wedstrijd. Bij KVV Zelzate mogen ze trots zijn op hun delegatie.