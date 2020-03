KVV-boegbeeld verlaat groen-witten voor AA Gent Kristof Vereecke

06 maart 2020

14u17 0 Zelzate Jens Pauwels (36) verlaat KVV Zelzate voor AA Gent. Pauwels was momenteel aan de slag als jeugdverantwoordelijke en T2 bij de groen-witten.

Pauwels is niet de eerste die KVV Zelzate verlaat voor de Buffalo’s. Zo is ook vroeger hoofdcoach Bjorn De Neve momenteel aan de slag bij AA Gent als hoofd jeugdwerking. Jens Pauwels is de zoon van Eddy Pauwels, een monument bij KVV. Maar ook Jens verdiende al meer dan zijn strepen. Zo is hij al zijn ganse leven aangesloten bij de groen-witten. Na een carrière als speler maakte hij in 2012 de overstap naar het trainersvak. Ondertussen is hij verantwoordelijk voor de jeugdwerking en is hij ook al vijf jaar actief als T2. Momenteel is hij volop bezig om zijn UEFA A-diploma te halen.

Lang getwijfeld

“Ik heb heel lang getwijfeld om deze stap te zetten, maar ik kies voor een nieuwe sportieve uitdaging”, weet Jens. Bij AA Gent zal hij ingeschakeld worden in de werking vanaf de U13. “Vier avonden per week ben ik op het trainingsveld te vinden. Daarnaast ga ik ook wedstrijden analyseren en video-analyse doen.” Pauwels blijft wel aan boord tot het einde van het seizoen. “Ik zou dolgraag afsluiten met de promotie naar de tweede amateurklasse. Het liefst zelfs met een titel.”

Bij KVV zien ze Pauwels niet graag vertrekken.