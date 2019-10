Kunstenaar Frans Wuytack (85) houdt opvallend pleidooi voor het boek tijdens Dag van de Bib: “Boeken zorgen voor bewustzijn, strijdbaarheid en aanwezigheid” Beeld ‘Révolte’ krijgt prominente plaats voor Zelzaatse bibliotheek Kristof Vereecke

11u31 0 Zelzate Zaterdag vierde Vlaanderen zijn jaarlijkse Dag van de Bib. In Zelzate haalden ze kunstenaar Frans Wuytack (85) naar de bibliotheek. Die hield een opvallend pleidooi voor het boek en stak de nieuwe toekomstcoalitie een groot hart onder de riem.

Frans Wuytack is een kind van het strijdbaar socialisme. In Venezuela werkte hij in de jaren ’60 in de krottenwijken waar hij arbeidsraden, volksjuntas en het vrouwenverzet oprichtte. Hij schreef ook volkstoneelstukken. Daarnaast is hij een begenadigd beeldhouwer. Zijn beeld ‘De Revolte’ stond twaalf jaar weggestoken in een zwaar overgroeid hoekje van de bibliotheek in de Chalmetlaan. Recent gaf de nieuwe toekomstcoalitie het beeld een nieuwe prominente plek voor de bib. Daar kan het opnieuw in interactie gaan met de vele passanten in de Chalmetlaan.

Pablo Neruda

Frans Wuytack was enorm opgezet met de nieuwe plek die het beeld kreeg. Bij de inhuldiging zaterdag had hij het over het belang van het boek in de wereldgeschiedenis. Hij verwees naar Kristalnacht en de begrafenis van schrijver en dichter Pablo Neruda. “Op zijn begrafenis stonden zwaar bewapende soldaten van het Pinochet-regime om de mensen af te schrikken, maar het volk kwam toch. ‘Pablo, hier zijn we’!, schreeuwden ze. De pen is machtiger dan het zwaard. Lezen zorgt voor een bewustzijn. Mensen begrijpen de zaken beter. Lezen zorgt ook voor een soort strijdbaarheid. Hier in Zelzate is dat heel erg aanwezig. Hoe alle progressieve krachten hier de handen in elkaar geslagen hebben. Deze jonge equipe mensen bewijst dat solidariteit werkt. Dit beeld kon op geen betere plek staan. Ten derde zorgen boeken voor aanwezigheid. Wie leest zal nooit zeggen ‘ik was er niet’ of ‘ik sluit de ogen’”

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) was onder de indruk van de bevlogen woorden van de kunstenaar. “Wat heeft onze wereld vandaag meer dan ooit nood aan méér begeesterende Frans Wuytacks. Vandaag hebben we niet één, maar twee monumenten gezien", besloot Meuleman.