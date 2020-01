Kranige Célina blaast vandaag 101 kaarsjes uit: “Trots op onze oudste inwoner!” Kristof Vereecke

20 januari 2020

09u50 0 Zelzate Célina De Letter wordt vandaag 101. Daarmee is ze de oudste inwoner van Zelzate. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) aarzelde niet haar in de bloemetjes te zetten.

“Célina is ouder dan de Vrede van Versailles, woont nog zelfstandig en trekt helemaal zelf haar plan. Het is een eer haar en haar familie in het gemeentehuis te mogen ontvangen. Celina is een vrouw die nooit klaagt of kwaadspreekt. Ik heb het geluk vlakbij te wonen en haar regelmatig te mogen ontmoeten. Zelfs bij de bakker. Wat ben ik fier op deze knappe, kranige dame!”

Bakker

Célina De Letter werd geboren op 20 januari 1919 in Ertvelde. Ze trouwde met Basiel Van Den Bossche en settelde in Rieme. Na de oorlog trok het koppel richting Zelzate, waar ze vandaag nog altijd woont en graag gezien is. Zo trekt ze nog elke week zelf naar de bakker. Bij Bakkerij Van Vlaenderen zijn ze van plan ‘hun’ Célina te huldigen. “Welke bakker kan zeggen een 101-jarige klant te hebben”, knipoogt bakkersvrouw Ingrid Van Hee. Célina mag zich morgen dan ook aan een speciale ontvangst verwachten. Afgelopen weekend vierde ze al met haar vijf kleinkinderen, zes achterkleinkinderen en zes achterachterkleinkinderen.

Proficiat Célina!