Kramen van De Mosselman blijven op markten in de regio dankzij personeel Kristof Vereecke

08 november 2019

17u47 6 Zelzate Willy Van Dixhoorn (68) laat de marktactiviteiten van zijn bedrijf De Mosselman over aan zijn eigen personeel. “Het was de enige manier om de marktkramen van De Mosselman in deze regio te houden en het personeel zijn job te redden”, zegt Van Dixhoorn, die bijna exact 45 jaar geleden zijn eerste markt deed met panklare mosselen. Het bedrijf was jarenlang één van de pioniers van de mosselhandel.

De Mosselman en zijn zaakvoerder Willy Van Dixhoorn (68) zijn een begrip in de brede regio rond Zelzate. “Ik verkocht mijn eerste panklare mosselen 45 jaar geleden op 11 november tijdens de wekelijkse markt in Dendermonde. Het enige wat we hadden als kraam was een tafel en een parasol uit het café van mijn moeder.” Van Dixhoorn slaagde erin zijn bedrijf de laatste vier decennia uit te laten groeien tot een echte householdname. “Mijn geheim? De versheid van de mosselen. Recht uit de Oosterschelde op het bord. Zonder bewaarmiddelen. Wie gezonde en kwalitatieve mosselen wil, moet bij De Mosselman zijn.”

Nederlandse multinational

Recent liet Van Dixhoorn zijn bedrijf over aan een Nederlandse multinational die alle groothandelsactiviteiten verhuisde van Zelzate naar vestigingen in Blankenberge en Antwerpen. Ook de marktactiviteiten dreigden te verhuizen, maar dat was buiten het eigen personeel gerekend. Nathalie Janssens (42) en Jan Van Eygen (32) nemen de marktactiviteiten over van hun vroegere baas. “Het was de enige manier om onze job te redden”, zeggen de twee. Willy Van Dixhoorn deed de onderhandelingen met de Nederlandse overnemers. “Dat was het minste wat ik kon doen voor mijn mensen die jarenlang het beste gaven voor dit bedrijf. Ik blijf ook voor 30% aandeelhouder. Ik ben echt zeer tevreden met deze deal. Ik weet dat onze marktactiviteiten in goede handen zijn en dat De Mosselman in de regio actief blijft. Dat was voor mij erg belangrijk.”

Klanten

De klanten lijken de overname alvast te smaken. “Iedereen reageert zeer enthousiast en de verkoop is goed. De mensen waarderen wat we al jaren doen en zijn blij dat ze hun wekelijkse afspraak blijven hebben met De Mosselman.” De Mosselman verkoopt naast mosselen ook vis en is actief op de wekelijkse markten in Zelzate, Lochristi, Wilrijk, Brakel, Lokeren, Merelbeke, Oudenaarde, Melle en het Gentse Van Beverenplein.

De marktactiviteiten van De Mosselman bieden momenteel werk aan een zevental mensen.