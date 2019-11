Koperdief ArcelorMittal krijgt 120 uur werkstraf Cedric Matthys

12 november 2019

16u45 0 Zelzate Een 44-jarige Nederlander uit Terneuzen heeft van het Gentse hof van beroep 120 uur werkstraf gekregen voor een diefstal bij staalproducent ArcelorMittal.

De man, die werkzaam was bij het bedrijf, stal op 3 februari 2015 koper samen met een kompaan. Bij een controle vond politie in zijn koffer kabels. Die waren afkomstig van afbraakwerken. De man kreeg in eerste aanleg twaalf maanden cel en een boete van 600 euro, maar zijn advocate pleitte in beroep voor een werkstraf. Die vraag wordt nu ingewilligd.