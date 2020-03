Koninklijk Atheneum stelt uitwisselingsproject uit door Coronavirus Kristof Vereecke

12u20 0 Zelzate Het Koninklijk Atheneum stelt zijn uitwisselingsproject met haar partnerschool in het Franse Aubenas uit vanwege het coronavirus. De Zelzaatse verbroederingsgemeente Aubenas ligt in getroffen gebied.

Op zondag 8 maart vertrokken de leerlingen van het 5de jaar van het GO! Atheneum in Zelzate normaal richting verbroederingsgemeente Aubenas in Frankrijk voor een uitwisselingsproject. De school stelt de reis nu uit door de maatregelen die getroffen zijn om het coronavirus in te dijken. “In maart kwam er al een klas van het Lycée Marcel Gimond te Aubenas naar onze school”, vertelt Filip Bisschop van het koninklijk atheneum. “Normaal zouden onze leerlingen volgende week richting Frankrijk trekken. Nu het aantal coronabesmettingen na de vakantieperiode piekt, beslisten we in overleg met onze Franse partnerschool om deze schoolreis uit te stellen.”

Geen uitstappen

“Het ministerie van onderwijs in Frankrijk kondigde maandag aan dat de leerlingen van Auvergne-Rhône-Alpes geen uitstappen mogen maken”, gaat Bisschop verder. “De regio waarin Aubenas zich bevindt, is ook getroffen. Daardoor zullen niet alle geplande activiteiten ter plaatse kunnen doorgaan en kunnen de Franse leerlingen onze leerlingen ook niet vergezellen. Bovendien heeft de regio op dit moment vakantie en zullen dit weekend heel wat vakantiegangers thuiskomen uit mogelijk andere besmette gebieden. Na overleg tussen alle betrokken scholen en partners, leek het ons het beste om de uitwisseling uit te stellen tot de coronacrisis geluwd is.”