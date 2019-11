Koninklijk Atheneum organiseert lesmarathon voor schooltje in Gambia: “24 uur op de schoolbanken mag best plezant zijn” Kristof Vereecke

13 november 2019

20u35 0 Zelzate Bij het Koninklijk Atheneum in Zelzate organiseren de leerlingen van de derde graad ASO momenteel een lesmarathon. Vierentwintig uur lang zitten ze er op de schoolbanken en krijgen ze er les van de meest uiteenlopende sprekers.

Schepen van milieu en parlementariër Steven De Vuyst (PVDA), comedian Joost Van Hyfte, zelfs ondergetekende mocht een gastles komen geven bij de vijfde- en zesdejaars van het Koninklijk Atheneum. Vierentwintig uur lang zitten de leerlingen er op de schoolbanken om geld op te halen voor de Seidemannschool. Dat is een schooltje in Gambia waar dagelijks 150 leerlingen vol enthousiasme naar school komen. Een degelijke begeleiding die start vanaf de kleuterklas en lager onderwijs biedt oplossingen voor de kansarme kinderen in Gambia. “De lesmarathon kadert in onze jaarlijkse Music for Life-actie”, zegt leerkracht Nina Heesakkers. “Met een school als goede doel was de keuze voor een lesmarathon snel gemaakt.”

Plezant

Dat het er tijdens zo’n marathon heus niet altijd saai aan toe moet gaan, bewijzen de onderwerpen van de lessen. “Straks is er een drie uur durende les over B-films. Uiteraard gaan we ook zelf aan de slag. Geld ophalen voor het goede doel mag best plezant zijn”, besluiten ze bij het Koninklijk Atheneum.