Koninklijk Atheneum klaar voor maandag: “Gelukkig warme band met onze leerlingen niet verloren” Kristof Vereecke

16 mei 2020

21u51 0 Zelzate Het Koninklijk Atheneum is klaar om maandag al zijn zesdejaars met open armen te ontvangen. Vrijdag werd er al een eerste keer proefgedraaid.

“Het was anders dan anders en onwennig”, zegt persverantwoordelijke Filip Bisschop. “Maar wel veilig, hartverwarmend en leerrijk. Het is ongelofelijk wat al onze medewerkers gepresteerd hebben om deze heropstart mogelijk te maken. Van de directeur tot de poetsdames, iedereen heeft zijn steentje bij gedragen om er maandag een geslaagde start van te maken.”

Vrijdag werd al even proefgedraaid. “We hebben vele verhalen uitgewisseld. Gelukkig zijn we de warme band met onze leerlingen tijdens de lockdown nooit kwijt geraakt. Dankzij de vele multimediakanalen hielden we op regelmatige basis contact. We zijn ongelofelijk blij terug te kunnen starten.”