Koninklijk Atheneum breidt Erasmusproject verder uit: “We kweken actieve wereldburgers!” Kristof Vereecke

27 november 2019

12u26 0 Zelzate Het Koninklijk Atheneum blijft verder inzetten op internationalisering. Zo kunnen voortaan ook de leerlingen uit de zorg-, hout-, metaal-, koeltechnische installaties- sport en elektriciteitsrichtingen op buitenlandse stage.

Het Koninklijk Atheneum is al jaren een voorbeeld op het vlak van buitenlandse Erasmusstages voor middelbare schoolstudenten. Zo trokken de leerlingen boekhouden-informatica de voorbije jaren al richting Londen, Aubenas, Cesenatico en Newbury. “Door de goedkeuring van Europa kunnen we ons Erasmusproject nu ook uitbreiden naar andere richtingen”, zegt Filip Bisschop. “Zo kunnen voortaan ook de leerlingen uit de zorg-, hout-, metaal-, koeltechnische installaties- sport en elektriciteitsrichtingen op buitenlandse stage. De interesse en het enthousiasme bij de leerlingen zijn enorm.”

Gastgezinnen

Dat bevestigt Nina Heesakkers, die de leerlingen begeleidt tijdens hun buitenlandse stages. Vorige week was er nog een klas van het Lycée Marcel Gimond uit Aubenas te gast Zelzate. “Zo’n interculturele klasuitwisseling, met verblijf bij gastgezinnen, helpt de leerlingen omgaan met culturele verscheidenheid, vooroordelen, diversiteit en actief wereldburgerschap. Bovendien is het de enige manier om de 21ste-eeuwse vaardigheden aan te leren. Dit schooljaar wordt met de leerlingen al volop gewerkt rond de vaardigheden van de toekomst: creatief en probleemoplossend denken en handelen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, communicatie en kritisch denken. Via deze buitenlandse stages kweken we echt actieve wereldburgers!”