Koning maakt tussenstop in Zelzate op weg naar herdenkingsplechtigheid in Terneuzen Kristof Vereecke

01 september 2019

15u11 7 Zelzate Koning Filip en koningin Mathilde maakten zaterdag een tussenstop in de Rijkswachtlaan in Zelzate.

De koning en koningin waren zaterdag te gast in Terneuzen voor de viering van 75-jaar bevrijding en de herdenking van de Slag om de Schelde. Voor de koning en de koningin de grens overstaken, maakten ze eerst nog een tussenstop in de Rijkswachtlaan in Zelzate. Daar hielden ze halt ter hoogte van de oude Rijkswachtskazerne. Waarom de koning en koningin daar stopten, is niet duidelijk. Vermoedelijk ging het om een standaardprocedure vooraleer het vorstenpaar de grens overstak.

In Terneuzen werden ze opgewacht door een bebaarde Koning Willem-Alexander. Dat ‘hoort blijkbaar bij des Konings ultieme gevoel van vrijheid’, schreef de Nederlandse koningshuisverslaggever Rick Evers op Twitter.