Komend weekend werken aan Zelzatetunnel Kristof Vereecke

07 mei 2020

16u54 0 Zelzate Komend weekend wordt er gewerkt aan de Zelzatetunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen. De rechterrijstrook richting Kust gaat een heel weekend dicht voor alle verkeer.

In 2017 werd de Zelzatetunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen al eens gerenoveerd. “Bij een controle eind vorig jaar bleken er op vijf locaties beschadigde zones in de asfaltverharding te zitten”, meldt schepen van Mobiliteit Luc Van Waesberghe (sp.a). “Die problemen zijn te wijten aan lokale betongebreken en loszittende wapening in de bodem in de aanloop van de tunnel richting Kust. Herstelwerkzaamheden dringen zich dan ook op.”

Om de werken op een veilige manier uit te kunnen voeren, wordt de rechterrijstrook richting Kust afgesloten over de volledige lengte van de tunnel. Tegen maandagochtend 11 mei om 5 uur moeten de werken afgerond zijn en wordt de rijstrook opnieuw opengesteld.