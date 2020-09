Kom Op Tegen Kanker organiseert dit jaar enkel online plantjesverkoop Kristof Vereecke

14u34 3 Zelzate De huidige coronamaatregelen trekken dit jaar een streep door het traditionele plantjesweekend ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Om het succesvolle weekend te compenseren, wordt vandaag gestart met een online verkoop.

Het plantjesweekend is in Zelzate altijd een groot succes. Vorig jaar namen maar liefst zeventig verenigingen en zeventien vrijwilligers deel. Goed voor een opbrengst van 30.000 euro. “Spijtig genoeg kunnen we dit jaar geen huis-aan-huis plantjesverkoop organiseren. Met de huidige coronamaatregelen is het gewoon onmogelijk”, zegt regioverantwoordelijke Peter Bruggheman. Dat betekent evenwel niet dat er geen azalea’s verkocht zullen worden. “Als alternatief organiseren we dit jaar tussen 1 en 20 september een online verkoop. Vanaf 21 september zijn de bestelde azalea’s dan af te halen bij een Aveve-winkel of één van de vijf Zelzaatse afhaalpunten, waaronder dienstencentrum De Kastanje, vzw Lichtpunt en de groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk aan het Hoogbouwplein.”

Klink hier om jouw plantje te kopen.