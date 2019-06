KMO-zone ‘Triphon’ ontwikkelt zich in sneltreinvaart Vastgoedbedrijf Batoka start nog dit jaar met bouw van 26 nieuwe loodsen Kristof Vereecke

05 juni 2019

18u43 0 Zelzate Nog dit jaar wil vastgoedbedrijf Batoka starten met de bouw van 26 nieuwe loodsen in de nieuwe KMO-zone ‘Triphon’ in de Karnemelkpolder. Ondertussen zijn de eerste 16 loodsen die het bedrijf realiseerde tijdens de eerste fase van het project al de deur uit. Dat betekent dat Zelzate er op geen twee jaar tijd 42 nieuwe bedrijven bij zal hebben. Een enorme boost voor de lokale economie.

Ondernemerskoppel Evelien Verhulst en Geert Verbiest staat zelf versteld van het succes van de nieuwe KMO-zone die ze met Batoka ontwikkelden. “De loodsen verkopen echt als zoetje broodjes. Dat is het bewijs dat Zelzate nood had aan dit soort project”, zeggen de twee. Tussen de zestien nieuwe bedrijven een traiteur, een aantal schrijnwerkers, een chauffagist, een handelaar in zonnebrillen en petjes,… “Het aanbod is zeer divers. En bijna allemaal van buiten Zelzate. Een enorme boost dus voor de lokale economie. Het zegt ook iets over de troeven van deze regio. De Gentse kanaalzone is echt in volle ontwikkeling en wij liggen er midden in. Als je ziet dat we hier al twee nieuwe Nederlandse ondernemers hebben zitten, kan je alleen maar stellen dat het verhaal van North Sea Ports en de Westerscheldeverbinding werkt.”

Erg betaalbaar

Binnenkort wil Batoka beginnen met de bouw van 26 nieuwe loodsen. “We hopen te starten vlak voor of vlak na het bouwverlof”, zegt Geert Verbiest. “Op een goed jaar tijd willen we de loodsen opleveren.” Ook voor fase twee loopt het trouwens storm. Acht loodsen zijn al de deur uit. “De loodsen die we in fase twee realiseren zijn iets gevarieerder in oppervlakte en beschikken over meer kantoorruimte. Voor de rest blijft het concept hetzelfde. Mooie gebouwen opgetrokken uit duurzame materialen aan zeer concurrentiële prijzen. Dat is volgens ons het geheim: het is heel erg betaalbaar en dat allemaal in een ecologisch kader.”

Ontsluiting

Dat laatste zorgt ervoor dat ook de buurt, die aanvankelijk heel erg tegen het project was, stilaan bijdraait. “De mensen zien nu hoe het gebied er definitief gaat uitzien. We hebben echt wel aandacht voor groen, bovendien kan het waterbekken dat we realiseerden op veel positieve reacties rekenen.” Rest nog de vraag hoe het zit met de ontsluiting van de nieuwe KMO-zone? In 2020 start de omvorming van de R4-Oost en wordt de huidige verbinding met de R4 definitief afgesloten. “We hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente de juiste keuze zal maken om een ontsluiting voor onze KMO-zone te realiseren. We werken op dat vlak goed samen”, weet Geert Verbiest.

Wie nog interesse heeft in een nieuwe loods kan terecht op de website: www.ikzoekeenloods.com. Prijzen starten vanaf 123.500 euro. In een laatste fase worden nog eens veertien bedrijfspanden en een zeer grote vrijstaande loods van 1.500 vierkante meter gebouwd.