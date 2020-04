Klusmicroben kriebelen nog net iets harder dan groene vingers: Stormloop op doe-het-zelfcentra, gezellige drukte bij tuin- en plantenwinkels Kristof Vereecke Anthony Statius

18 april 2020

11u08 0 Zelzate De klusmicroben kriebelen bij de Meetjeslander duidelijk nog net iets harder dan de groene vingers. Bij doe-het-zelfzaak Hubo in Zelzate ontstond deze ochtend al vanaf half 9 een echte stormloop. Het was vechten voor een vooraf grondig ontsmet karretje. Bij tuincentrum De Serres in Astene was het aanschuiven aan de kassa, maar de verwachte stormloop bleef uit. Een beeld dat zich in de ganse regio doorzette.

Het kan natuurlijk ook aan het weer gelegen hebben. De weer- tuingoden zijn vreemde wezens. Dagenlang baadde het Meetjesland in een heerlijk lentezonnetje. De Meetjeslander vulde ondertussen zijn plantenbakken met potgrond, maar op de dag dat er eindelijk geplant kan worden, geeft het zonnetje niet thuis. Het stuwde de Meetjeslander massaal naar de doe-het-zelfzaak.

Bij Hubo in Zelzate ontstond deze ochtend zelfs even een kleine verkeersopstopping aan de parking. “De start was enorm”, zegt Quincy De Qucik, verantwoordelijk voor het ontsmetten van de karretjes bij Hubo. Een taak die ze erg ter harte neemt. “We hebben met de collega’s duidelijke afspraken gemaakt. Mondmaskers, handschoenen, alles goed ontsmetten, en afstand houden. We zijn twee dagen bezig geweest om de winkel klaar te zetten. ’t Was echt druk, druk, druk,…. Zeker omdat we ondertussen ook nog alle online bestellingen moesten blijven verwerken. De Zelzatenaar is duidelijk een klusser. Gelukkig hebben we hier een zeer goed team. We keken er naar uit om terug open te gaan. Er mogen maximum twintig klanten tegelijkertijd binnen. Dat zorgt ervoor dat de mensen moeten aanschuiven, maar iedereen is erg begripvol.”

Onvergetelijk jubileum

Bij Groendecor, een bekende bloemen- en plantenzaak even verderop, hetzelfde verhaal. Al was het er iets minder drummen. “Laat ons het gezellig druk noemen”, zegt Filip Haerens, die samen met zijn vrouw Tania exact 28 jaar voor de eerste keer de deuren opende. “Het is een speciale dag vandaag. Al hebben we niet echt tijd gehad om erover na te denken”, weet Tania. “’t Was echt een rush de afgelopen twee dagen om de winkel klaar te krijgen. Plexiglas plaatsen, pijlen op de vloer tekenen, verse bloemen en planten bestellen op de veiling. We gaan onze 28ste verjaardag nog lang heugen.” De klanten appreciëren de inspanningen van Filip en Tania. “Mijn potgrond staat al twee dagen klaar”, zegt Manuela Kint terwijl ze haar planten op de toonbank zet. “En ik moest een bloemetje hebben voor mijn mama haar verjaardag. Ideale timing dus.”

In Deinze gelijkaardige verhalen. Daar kregen alle tuincentra en doe-het-zelf-zaken nadarhekken van de stad om het binnen- en buitengaan gemakkelijker te maken. Tuincentrum De Serres in Astene (Deinze) werd niet overrompeld, maar tien minuten na openingstijd stond al een aanzienlijke rij aan te schuiven aan de kassa. Zaakvoerder Jos Nollet voorzag de nodige veiligheidsmaatregelen: “Aan de kassa heb ik kegels geplaatst op meer dan anderhalve meter van elkaar. Onze medewerkers dragen mondmaskers en handschoenen en alle klanten zijn verplicht om een winkelkar te nemen, die men eerst moet ontsmetten. Er worden ook slechts 18 klanten tegelijk toegelaten. Als ik zie dat mensen teveel opeengepakt staan, dan spreek ik hen er over aan. Op onze website heb ik ook een oproep gedaan om niet massaal vandaag te komen. Het voorjaar is voor vele plantjes maar net begonnen en we hebben nog tijd om bloembakken aan te planten. Daarvoor is de meimaand eigenlijk het meest ideaal.”

Voor Jos komt de heropening van de tuincentra geen week te vroeg. “De periode maart-april is normaal gezien goed voor 130.000 euro omzet en nu werd dit gereduceerd tot amper tien procent”, zegt Jos. “De premie van 4.000 euro ben ik al volledig kwijt aan de bloemen die ik heb moeten weggooien. Gelukkig is er nog de periode rond Moederdag, die zal veel goedmaken.”