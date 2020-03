Kleurrijke stoet trekt door de straten: “Internationale vrouwendag leeft in Zelzate!” Kristof Vereecke

08 maart 2020

11u51 0

Internationale vrouwendag leeft in Zelzate. Een honderdtal kleurrijk uitgedoste vrouwen trok er deze ochtend door de straten om aandacht te vragen voor de rechten van de vrouw. Midden op Zelzatebrug, niet toevallig één van de hoogste punten van de gemeente, ontmoetten de vrouwen van Oost en West voor een intens moment. “Vrouwen boven!”, was de niet te misverstane boodschap.

“Helaas moeten we een dag als vandaag nog steeds aangrijpen om onder de aandacht te brengen dat het met de rechten van vrouwen nog altijd niet zo goed gaat”, zegt schepen Isabel Dellaert (sp.a). “Hier in Zelzate willen we bewijzen dat het anders kan. Daarom roepen we met de vier vrouwen uit de gemeenteraad en onze vrouwenbewegingen op om de krachten te bundelen en onze stem te laten horen voor alle vrouwen in de wereld.”

Om 10 uur vertrok een 50-tal vrouwen vanuit Zelzate-West naar de top van Zelzatebrug, aan de andere kant van Zelzate gebeurde hetzelfde. Midden op de brug ontmoeten de vrouwen elkaar voor een intens moment. Daarna ging het in een kleurrijke stoet richting Grote Markt om te eindigen op het gemeentehuis. Daar verwelkomde burgemeester Brent Meuleman (sp.a) alle vrouwen met een vuistje. Op het gemeentehuis werden de vrouwen verwend met een drankje en een aantal lekkere versnaperingen. “Het moet duidelijk wezen: internationale vrouwendag leeft in Zelzate”, besloot een tevreden schepen Isabel Dellaert.