Klein Rusland vanaf zondag opnieuw te bewonderen op het televisiescherm Bijna 100-jaar oude woonwijk diende als decor voor ‘Grenslanders’ Kristof Vereecke

23 augustus 2019

12u20 0 Zelzate De bijna 100-jaar oude volkswijk Klein Rusland is vanaf zondag opnieuw te bewonderen op het televisiescherm. Zo diende de wijk als decor voor de nieuwe fictiereeks Grenslanders die vanaf zondag op de Nederlandse televisiezender NPO 3 te zien is.

De opnames voor de nieuwe fictiereeks in Klein Rusland dateren al van januari 2018. Ook het oude douanekantoor langs de oude Kuhlmanspoorlijn in de buurt van de wijk doet dienst. De wijk was eerder al het decor voor de gevierde langspeelfilm ‘Groenten uit Balen’, maar ook de makers van succesvolle Vlaamse films als ‘Noordzee Texas’ en ‘Offline’ streken al in de kanaalgemeente neer. Ook de makers van ‘Code 37’ waren er te gast.

Grensstreek

Grenslanders speelt zich af in de grensstreek tussen Zeeuws-Vlaanderen en West- en Oost-Vlaanderen. In deze thrillerreeks wordt een zwaar getraumatiseerd Afrikaans meisje aangetroffen in de polders tussen Vlaanderen en Nederland. De Rotterdamse rechercheur Tara en de Antwerpse psychiater Bert proberen te achterhalen wat er met haar is gebeurd. Al snel krijgen ze het gevoel dat het Grensland en de mensen die er wonen meer geheimen verbergen dan de toeristische brochures doen vermoeden.

De hoofdrollen worden vertolkt door Koen De Bouw en de Nederlandse Jasmine Sendar. Ook Wim Willaert (bekend van ‘Eigen Kweek’) en Herwig Ilegems (bekend van ‘Van Vlees en Bloed’) spelen in de reeks.

Op Eén is de reeks pas vanaf zondag 8 september te bekijken.