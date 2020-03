Klein Rusland krijgt met de Zonnebergloop eigen loopwedstrijd: “Met uniek zicht over de Gentse kanaalzone” Kristof Vereecke

07 maart 2020

12u07 80 Zelzate Klein Rusland krijgt zijn eigen loopwedstrijd: de Zonnebergloop. Een unieke loop vanop het Kardinaal Mercierplein tot op de top van de Zonneberg, tot voor kort het grootste zonnepanelenpark van de Benelux. De wedstrijd wordt georganiseerd ter ere van de honderdste verjaardag van de bekende volkswijk Klein Rusland.

Het is in 2020 honderd jaar geleden dat gestart werd met de bouw van Klein Rusland. Daarom wordt van 21 tot en met 24 mei een groot feestweekend georganiseerd. Eén van de onderdelen van dit eeuwfeest is de Zonnebergloop. Een unieke loopwedstrijd vanop het Kardinaal Mercierplein in het hart van Klein Rusland tot op de top van het zonnepanelenpark.

“Boven heb je een uniek zicht over de Gentse kanaalzone”, zegt Alex Cocquyt, voorzitter van de Krekenlopers uit Sint-Laureins die samen met tillit CodeRunners instaat voor de organisatie van de wedstrijd. Om van dat uitzicht te genieten, moet je wel wat over hebben. Zo heeft de Zonnenberg een gemiddeld stijgingspercentage van 10%. “Maar sommige stukken zijn zeker tegen de 20%. Een kuitenbijtertje”, lacht Cocquyt. “Eén rondje is 3,5 kilometer. Je kan kiezen voor één, twee of drie ronden.”

Het is uitzonderlijk dat we toestemming krijgen om deze berg te beklimmen Alex Cocquyt, voorzitter van de Krekenlopers

Ook de tillit CodeRunners kijken uit naar de beklimming van de Zonneberg. “We hebben als loopvereniging beiden een band met Zelzate”, zegt Kevin Sermijn, zaakvoerder van tillit en voorzitter van de tillit CodeRunners. “Enkele van onze leden zijn van Zelzate en één van onze tillit CodeRunners schreef er zelfs een boek over. Deze unieke kans moesten we grijpen.” Zo denkt ook Alex Cocquyt erover. “Het is uitzonderlijk dat we toestemming krijgen om deze berg te beklimmen. We zijn Terranova, het bedrijf dat de berg beheert, de mensen van de Zonneberg, Fabriek Energiek en de sportdienst van Zelzate enorm dankbaar voor deze uitzonderlijke kans.”

Intense samenwerking

Beide Meetjeslandse verenigingen hopen van de wedstrijd een vaste afspraak te maken op de loopkalender. Ook in de toekomst willen de twee vaker samenwerken. “Wedstrijden als de Leopoldslopen of de Marathon van het Meetjesland zijn enig in hun soort”, zegt Kevin Sermijn. “Als tillit CodeRunners willen we daar deel van uitmaken. Het is voor beiden een unieke kans.”

Ondertussen groeit de nieuwsgierigheid naar het definitieve feestprogramma voor het eeuwfeest dat van 21 tot en met 24 mei in Klein Rusland georganiseerd wordt. Binnenkort zou daar meer over bekend moeten raken.