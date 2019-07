Klein Rusland krijgt eeuwfeest tijdens Hemelvaartweekend 2020 “Unieke volkswijk keert terug naar onvergetelijke kermisdagen van weleer” Anthony Statius

13 juli 2019

15u28 8 Zelzate In 2020 viert Klein Rusland, de eerste sociale woonwijk van het land, haar 100ste verjaardag. Daarom wordt momenteel werk gemaakt van een feestweekend voor de unieke wijk die ontworpen werd door de gerenommeerde architect Huib Hoste en urbanist Louis Van der Swaelmen. Tijdens het Hemelvaartweekend van 2020 keert Klein Rusland terug naar de onvergetelijke kermisdagen van weleer.

Alle dagen feest! Klein Rusland was jaren het arbeidersparadijs op aarde. Een gevoel dat nog het meest de kop op stak tijdens de jaarlijkse kermis. Van donderdag 21 tot en met zondag 24 mei 2020 willen Pascal Meyvaert en Kristof Vereecke, auteurs van het boek Klein Rusland, opnieuw kermis organiseren in de wijk. Ze slaan daarom de handen in elkaar met het wijkcomité, de gemeentelijke cultuurraad, de gemeentelijke feestcommissie en nog een aantal andere externe partners zoals Amarant, Comeet en de sociale huisvestingsmaatschappij.

Tijdens het feestweekend zullen er wetenschappelijke lezingen zijn, worden er debatten georganiseerd en kan je naar enkele unieke fototentoonstellingen gaan kijken. Daarnaast zal er ook ouderwets gekermist worden en krijgt Klein Rusland ook een eigen cinema. Momenteel wordt er volop gebrainstormd. “Bedoeling is om zo snel mogelijk een definitief programma in elkaar te boksen. Maar iedereen die Klein Rusland een warm hart toe draagt, zet het Hemelvaartweekend maar al beter in de agenda”, klinkt het bij de organisatoren. Ook bij de gemeente Zelzate wordt enthousiast gereageerd. “Klein Rusland is nationaal erfgoed. Zo’n unieke wijk verdient een unieke verjaardag”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Ik kijk nu al uit naar het feestweekend.”

In 2018 kwam bij Uitgeverij EPO ‘Klein Rusland’ van Kristof Vereecke en Pascal Meyvaert uit. Een ontroerend, humoristisch, revolterend portret van Klein Rusland, de eerste modernistische tuinwijk van Zelzate en ooit het ‘arbeidersparadijs op aard’. Bij de boekvoorstelling op 8 februari 2018 klonk de roep om nog eens kermis te organiseren in de wijk luider dan ooit. In 2020 komt het er ook van.