Kira De Tollenaere (25) plakt ‘Zelzate Geweldig-sticker’ op 4.673 meter hoogte Zelzate is nu ook geweldig op Kilimanjaro Kristof Vereecke

02 december 2019

17u16 0 Zelzate Zelzate is geweldig! Dat weten ze dankzij Kira De Tollenaere (25) nu ook op de top van de Kilimanjaro, met zijn 5.895 meter de hoogste top van Afrika.

De Zelzaatse bezocht onlangs het National Park van Tanzania en beklom tijdens haar bezoek ook de 5.895 metershoge Kilimanjaro. Tijdens haar klim naar de top stopte ze in Barafu Camp, een plek waar heel wat klimmers hun ‘sporen’ achterlaten als een soort van aandenken. Voor Kira was dat een sticker van ‘Zelzate Geweldig’. Heel wat Zelzatenaren maken er een sport van om, overal waar ze op reis gaan, de stickers met de afbeelding van Eddy Wally op een strategische plek achter te laten. De stickers hangen ondertussen al in Central Park in New York, Shanghai, het Beatles-museum in Liverpool,.... De hoogste plek waar de sticker tot nu toe hing was de 1.912 metershoge Mont Ventoux. Het Barafu Camp ligt op 4.673 meter hoogte. Wie doet ‘geweldiger’?