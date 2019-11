Kinderkunstendag wil bewijzen dat kunst allesbehalve saai is Kristof Vereecke

13 november 2019

14u00 0 Zelzate Zelzate neemt op zondag 17 november voor het eerst deel aan de nationale Kunstendag voor kinderen. Kinderen en hun familie kunnen gedurende een hele dag kunst beleven.

“We willen bewijzen dat kunst allesbehalve saai is”, klinkt het bij de jeugddienst. Het programma oogt heel divers. Zo kan je in de voormiddag deelnemen aan de dansworkshop ‘dansarchitect’. De workshop wordt gegeven door Mooss vzw. “Schilderen en tekenen met het lichaam in de ruimte is de opdracht.” Voor wie het liever wat rustiger aandoet in de voormiddag is er een typografie-atelier waar bij je een unieke vlaggenlijn drukt en de beginselen van de typografie leert kennen.

In de namiddag organiseert Mooss vzw een dansworkshop Dolle Dieren. Kronkelen als een slang, vliegen als een paard, lopen als een vis of hinkelen als een konijn,…het behoort allemaal tot de mogelijkheden. “We experimenteren met verschillende dierenbewegingen, maar onderzoeken ook hoe we zelf als mens bewegen”, klinkt het. Ook het typografie-atelier zet in de namiddag de deuren open.

De kinderkunstendag gaat door in ’t Klooster in de Kerkstraat. Inschrijven via 09 342 20 29 of jeugddienst@zelzate.be. Meer info over leeftijden en activiteiten via het Facebookevenement van de jeugddienst.