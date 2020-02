Kindergemeenteraad opent bijenhotel op Pierets De Colvenaerplein Kristof Vereecke

12 februari 2020

16u08 3 Zelzate Het Pierets De Colvenaerplein heeft er een attractie bij: de kindergemeenteraad opende er een gloednieuw bijenhotel.

Het hotel is één van de eerste realisaties van de kindergemeenteraad. “We hopen daarmee de bijtjes meer kans te geven in onze gemeente”, zegt Laura Dobbelaere . “Da’s goed voor de natuur en leuk om naar te kijken”, aldus Zaori Boone. Naast het bijenhotel op het Pierets De Colvenaerplein werd eerder al een bijenhotel geopend aan het Hoogbouwplein en één langs het fietspad aan de Groene Briel. “Natuur en milieu is één van de thema’s waar we rond werken in de kindergemeenteraad”, vertelt jeugdconsulente Sara Van Acker. “Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van een meerjarenplan. Naast natuur werken we ook rond mobiliteit en de creatie van speelpleinen.”

Buckies

Aan ideeën alvast geen gebrek. “Buckies!”, joelt Rune De Ridder. “Da’s een systeem waarbij kinderen punten kunnen sparen als ze met de fiets of te voet naar school komen. Wie genoeg buckies heeft, kan dan een gratis ijsje of iets anders leuks in de plaats krijgen.” Een ander idee dat leeft, is om een reuzenrad naar de kermis in Zelzate te halen. “Dat voorstel moeten we nog indienen voor advies. Maar de kindergemeenteraad leeft, zoveel is zeker”, besluit jeugdconsulente Sara.