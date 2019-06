Kindergemeenteraad officieel geïnstalleerd Elise De Kezel is nieuwe kinderburgemeester Kristof Vereecke

12 juni 2019

17u28 0 Zelzate Deze middag werd de nieuwe Zelzaatse kindergemeenteraad geïnstalleerd. Elise De Kezel van basisschool Sint-Laurens Oost werd verkozen tot kinderburgemeester.

Het was burgemeester Brent Meuleman (sp.a) die de installatieraad in goede banen mocht leiden. “Wat een enthousiaste groep”, reageerde hij achteraf. “Er werden al meteen zeer constructieve voorstellen op tafel gelegd.” Elise De Kezel van Zelzate-Oost werd verkozen tot kinderburgemeester. Fleur Babic (Sint-Laurens West), Turkan Cakirteke (BS De Reigers), Flore De Bock (Sint-Laurens Oost), Joppe De Bruycker (Sint-Maurens West), Rune De Ridder (Sint-Laurens Oost), Ilias Degroote (De Krekel), Jaro Geens (BS De Reigers), Jamie Manuel (BS De Reigers), Yoni Moureau (De Krekel) en Felix Vandepoele (De Krekel) werden aangesteld als kindergemeenteraadslid.

De kindergemeenteraad komt een viertal keer peer jaar samen om zich te buigen over allerlei onderwerpen die kinderen aanbelangen in de kanaalgemeente. Brent Meuleman engageerde zich alvast om te luisteren naar de kinderen. Opvallend was ook de samenhorigheid tussen de leden van de nieuwe kindergemeenteraad. “Ik kijk enorm uit naar de samenwerking”, besloot Meuleman.