Kindergemeenteraad maakt werk van bijenhotels Afspraak op 12 november voor de opening Kristof Vereecke

05 december 2019

17u22 2 Zelzate De Zelzaatse kindergemeenteraad maakt werk van de komst van twee bijenhotels. Bedoeling is om beide hotels op 12 februari te openen.

De Zelzaatse kindergemeenteraad draait op volle toeren. Zo wordt stilaan werk gemaakt van een meerjarenplan. “Gisteren hebben we een overzicht gemaakt van enkele concrete acties die we deze termijn willen realiseren”, zegt jeugdconsulent Jens Mettepenningen. “Dat zijn er ondertussen heel wat.” Eén van die doelstellingen is de realisatie van een aantal bijenhotels. “De raadsleden hebben samen de locaties bepaald. Op 12 februari willen we de twee nieuwe hotels officieel openen.” Er was ook tijd voor plezier tijdens de kindergemeenteraad. Zo werden tijdens een megabrainstorm plannen gemaakt voor een megafuif. Op 22 februari is de volgende bijeenkomst.

Meer over Jens Mettepenningen

politiek