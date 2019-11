Kinderburgemeester en schepencollege herdenken samen Wapenstilstand Kristof Vereecke

14u03 7 Zelzate Nooit meer oorlog. Een boodschap die de generaties moet overstijgen en dus mocht kinderburgemeester Louise De Kezel samen met burgemeester Brent Meuleman (sp.a) maandag bloemen leggen aan het monument der gesneuvelden.

“Door ook onze kinderburgemeester in dit verhaal te betrekken, willen we een belangrijk signaal geven”, zegt Meuleman. “De boodschap ‘nooit meer oorlog’ is er één voor alle generaties. Zeker diegene die geen oorlog meegemaakt hebben. Vrede begint bij de jeugd. Daarom vond ik het ook belangrijk onze kinderburgemeester bij dit gebeuren te betrekken.”

Louise De Kezel mocht samen met het echte schepencollege bloemen leggen aan het monument der gesneuvelden. Tijdens de herdenkingsplechtigheid in het gemeentehuis mocht ze ook speechen. Daarbij riep ze op dat alle kinderen mogen opgroeien in een vreedzame wereld. Een boodschap die kan tellen anno 2019.