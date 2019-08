Kind (7) even in levensgevaar na crash op grens België-Nederland Wouter Spillebeen

07 augustus 2019

17u03 0 Zelzate Een Nederlandse vader en zijn vier kinderen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt toen ze in de gracht crashten in de Poelstraat op de grens tussen Zelzate en het Nederlandse Sas van Gent. Een zevenjarig kind werd in kritieke toestand afgevoerd, maar het levensgevaar is intussen geweken.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet geheel duidelijk. Vast staat dat het wiel van de wagen rond 4.14 uur eerst in een greppel met grind belandde, waarna de chauffeur het stuur omsloeg en zo in de gracht aan de overkant van de straat belandde. Uit een alcoholtest blijkt dat de man niet gedronken had. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog verder.

De 35-jarige vader en zijn kinderen van negen, vier en twee jaar oud, werden naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht ter controle, maar raakten niet ernstig gewond. Omdat de zevenjarige zoon er veel erger aan toe was, werd hij naar Gent afgevoerd. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Het parket werd ingelicht en de wagen werd in beslag genomen totdat het levensgevaar geweken was.

Omdat het ongeval net op de grens tussen België en Nederland gebeurde, was het eerst niet duidelijk welke politiezone bevoegd was. De Nederlandse politiezone Zeeland kwam ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen, maar stelde nadien vast dat het ongeval net op Belgisch grondgebied gebeurd was en liet het verdere onderzoek over aan de Belgische collega’s. Ook daarna rezen nog vragen, want het ongeval gebeurde ook net op de grens tussen Zelzate (zone Puyenbroeck) en Assenede (zone Assenede-Evergem).