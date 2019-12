Kersthappening met tentendorp en foodtrucks Anthony Statius

20 december 2019

12u10 16 Zelzate Voor een gezellige kerstsfeer moet je zaterdag op de Grote Markt in Zelzate zijn. De gemeentelijke feestcommissie organiseert er samen met de culturele raad en het gemeentebestuur een kersthappening. Iedereen is welkom tussen 15 en 22 uur.

Op de Grote Markt van Zelzate verrijst zaterdag een kerstdorp met twintig tenten van verenigingen en zelfstandige ondernemers, een zestal foodtrucks en enkele kermisattracties.

“Nieuw dit jaar is dat de gezellige straat voorzien wordt van vier verlichtingspalen”, zegt feestcommissievoorzitter Lucien Vande Velde. “De muziek zal hoorbaar zijn over het volledige terrein. Daarbij zullen vier terraswarmers verkleumde handen en voeten als sneeuw voor de zon laten verdwijnen en zullen de tenten sfeervol versierd zijn. Er is randanimatie voorzien, waaronder een kerstkoets en op het podium in een grote open tent ter hoogte van Belfius wordt vanaf 15 uur doorlopend voor entertainment gezorgd. Zo zijn er optredens van Let’s Move, Les Copines en Hard To Handle.”

“De volgende jaren willen we als feestcommissie niet alleen met de culturele raad, maar ook met de horeca en de ondernemers samenwerken,” vervolgt Lucien Vande Velde. “Als het kan willen we ons kerstdorp gedurende meerdere dagen laten plaatsvinden in houten chalets. De kersthappening van Zelzate moet een aantrekkingspool voor de regio worden.”