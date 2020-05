Kenzo serveert meeneemcocktails vanuit het raam van café Napoleon Kristof Vereecke

22 mei 2020

12u46 0 Zelzate Wie in deze coronatijden snakt naar een cocktail die naam waardig kan terecht bij Kenzo De Kerpel van Bar Georgie. Omdat zijn zomerbar tot nader order gesloten blijft, serveert Kenzo takeaway cocktails vanuit het raam van café Napoleon.

Kenzo De Kerpel opende vorig jaar Bar Georgie in de tuin van het befaamde café Napoleon aan de Oostkade. Na een succesvolle start keek Kenzo reikhalzend uit naar zijn tweede Zelzaatse zomer. Het coronavirus besliste er helaas anders over. Ondanks het goede weer van de jongste dagen blijven de deuren van Bar Georgie gesloten. En dus kunnen de klanten ook niet genieten van Kenzo’s onovertroffen pornstar martini’s en whiskey sours. Gelukkig heeft Kenzo daar iets op gevonden. Zo serveert hij twee dagen lang cocktails-to-go vanuit het raam van café Napoleon. Een daverend succes zo blijkt. Donderdag gingen de vooraf geprepareerde flessen de deur uit als zoete broodjes. “We hebben zes verschillende flessen in de aanbieding. Uit elke fles kan de klant tot zeven cocktails bereiden. Alle andere benodigdheden leveren we er met veel liefde bij.”

