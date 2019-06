Kenzo begint ‘Bar Georgie’ in tuin van café Napoleon: Stukje Amsterdam in Zelzate Nieuwe zomerbar wil Zelzaatse ‘hotspot’ worden Kristof Vereecke

21 juni 2019

19u00 6 Zelzate Een stukje Amsterdam in Zelzate, een betere manier om de nieuwe ‘Bar Georgie’ aan de Oostkade te omschrijven vinden we niet. Al had het evengoed een stukje Ibiza of pakweg Kreta kunnen zijn. Het concept is een idee van Kenzo De Kerpel (26), kleinzoon van Georgette en zoon van Claudia, de legendarische cafébazinnen van het al even legendarische café Napoleon.

Kenzo heeft het horecaleven met de paplepel ingelepeld gekregen. Kan ook niet anders als je grootmoeder en je moeder samen één van de bekendste café’s van het Meetjesland uitbaten. Het stond in de sterren geschreven dat Kenzo er ooit achter de toog zou belanden. Toch koos hij aanvankelijk voor een ander pad en trok hij de halve wereldbol rond om het vak te leren. Via Kreta, Oostenrijk en Ibiza kwam Kenzo in het najaar van 2016 in Amsterdam terecht. Daar werkte hij zich in twee jaar op tot barmanager van The Harbour Club, één van de hotspots van Amsterdam-Oost. Zes maand geleden keerde Kenzo terug naar Zelzate om zijn eigen bar te openen. Na een half jaar timmeren, zandstralen en schilderen in de tuin van café Napoleon is ‘Bar Georgie’ klaar om het grote publiek te ontvangen. “Tuurlijk is de naam een eerbetoon aan mijn grootmoeder. Na 47-jaar heeft ze dat wel verdiend”, glimlacht Kenzo. Mama Claudia en ‘meet’ Georgette kijken trots toe hoe hij hen een Pornstar Martini bereid. “Alsof hij nooit iets anders gedaan heeft.”

Touch of gold

Het interieur van de nieuwe zomerbar springt meteen in het oog. Veel hout, zwart, a touch of gold. Hier en daar een leuk accent zoals een omgekeerd flamingo. Gezelligheid die je niet meteen verwacht als je met de bus op het Zelzaatse busplein toekomst vanuit het hippe Gent. “Het is echt geworden zoals ik het wou. Al heeft het wel wat bloed, zweet en tranen gekost. Ik ben acht kilo kwijt. En uiteraard heb ik heel wat mosterd gehaald bij The Harbour Club en tuurlijk verwacht je dit soort zaak eerder in Gent, maar in Zelzate kan je ook een trendy hotspot creëren.”

The Immigrant

Op de kaart twintig exclusieve cocktails, acht verschillende gins, zes special beers en een ruim assortiment wijntjes. “Genieten staat bij ons voorop”, zegt Kenzo. “En proeven. Ik wil Zelzate cocktails leren drinken. Daarom heb ik tien classics, maar ook tien van mijn eigen favorieten op de kaart.” Kenzo heeft ook zijn eigen ‘signature’ cocktail: The Immigrant. “Met die cocktail ben ik ooit in de finale van een grote internationale cocktailwedstrijd geraakt. Het is een cocktail bereid met de Belgische Copperhead ‘Black Badge’ gin.”

Op de achtergrond speelt ‘You sexy thing’ van Hot Chocolate. ‘I believe in miracles…’. Amsterdam aan het busplein in Zelzate. Mirakels bestaan wel degelijk.

Bar Georgie is open van woensdag tot en met zondag, vanaf 17.00 uur. Benieuwd naar het interieur: ‘Bar Georgie’ zit ook op Instagram.