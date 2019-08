Katte Kermis zit erop. De zwarte kat is verbrand: “Ook na 62 keer blijft dit een speciaal moment” Zowel Katte Kermis als Katse Feesten mogen terugblikken op vijf dagen vol hoogtepunten Kristof Vereecke

06 augustus 2019

22u56 0 Zelzate De zwarte kat is verbrand. Dat betekent dat zowel Katte Kermis als de Katse Feesten er na vijf onvergetelijke dagen (en nachten) opzitten. De 62ste editie was er eentje met massa’s hoogtepunten.

2019 was Katte Kermis en de Katse Feesten goedgezind. De feesten waren van vrijdag tot en met dinsdag één langgerekt hoogtepunt. Aan de vooravond maakten de Katse scouts ook nog eens bouwplannen bekend. “Bedoeling is dat we niet alleen gaan bouwen voor onszelf, maar ook voor de gemeenschap”, verduidelijkte hoofdleider Kwinten Seghers. De Katse gemeenschap en bij uitbreiding die van Zelzate-West kan er maar wel bij varen. Net als de feesten. Met de eerste editie van hun afterwork-evenement hebben ze bij de Katse Feesten alvast een nieuwe voltreffer te pakken. De dj-sets van Buscemi en Dave Lambert schreeuwen om een opvolger. Ook de gratis fuiven bleken de juiste keuze. De Katse Feesten leven meer dan ooit.

Vrijwilligers

Hetzelfde kan gezegd worden van Katte Kermis. De koersen stonden er en de 60ste editie van de stoet lokte opnieuw veel volk. Ook vanavond met het verbranden van de zwarte kat en het vuurwerk was er opnieuw een massa volk op de been. Het ritueel moet ervoor zorgen dat De Katte opnieuw een jaar gespaard blijft van ongeluk. “Ook na 62 keer blijft dit een bijzonder moment.” Als de organiserende feestcommissie vanavond één wens mag doen dan is het dat er volgend jaar meer vrijwilligers zijn. Ondanks de vele successen blijft het voor de Katse feestcommissie krasselen om aan voldoende medewerkers te geraken. “We zullen meer jong bloed nodig hebben, willen we op deze manier kermis blijven vieren”, deed Wim Van Aerde een opvallende oproep in deze krant. Aan iedereen met een hart voor De Katte: jullie weten wat gedaan!

Fijn publiek

Ondanks de goede voorbereidingen was er ook één minpuntje te noteren. Enkele landbouwers negeerden op zondag de plaatselijke omleiding en kwamen na de stoet in de massa terecht. Gelukkig bleef het bij een klein smetje. Katte Kermis en Katse Feesten 2019 zitten er bijna op. Dirk Stoops mag straks het feest afsluiten op de festivalweide van de Katse Feesten. Terwijl de feestvierders zich opmaken voor een laatste Katse nacht, kijken nu wij al uit naar de editie van 2020. De Katte u was een fijn publiek!